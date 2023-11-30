Tak Hanya Pertamax, Harga Pertamax Turbo Turun Rp150! Cek Daftar BBM Terbaru di Bali-Papua

Harga Pertamax Turun Mulai 1 Desember 2023 (Foto: Pertamina Patra Niaga)

JAKARTA - PT Pertamina menurunkan harga BBM non subsidi seperti Pertamax hingga Pertamax Turbo. Penurunan harga Pertamax ini berlaku mulai Jumat 1 Desember 2023

Penyesuaian harga ini dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Demikian dikutip dari laman resmi Pertamina, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Harga Pertamax di Bali turun Rp50 menjadi Rp13.650 per liter dari harga sebelumnya Rp13.700 per liter.

Sementara harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp15.350 dari harga sebelumnya Rp15.500 per liter

Berikut ini harga lengkap BBM Pertamina non subsidi berlaku 1 Desember 2023 yang berlaku di wilayah Bali, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua.

Bali

Pertamax: Rp13.650 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.350 per liter

Dexlite: Rp15.550 per liter

Pertamina Dex: Rp16.200 per liter

Nusa Tenggara Barat

Pertamax: Rp13.650 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.350 per liter

Dexlite: Rp15.550 per liter

Pertamina Dex: Rp16.200 per liter

Nusa Tenggara Timur

Pertamax: Rp13.650 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.350 per liter

Dexlite: Rp15.550 per liter

Pertamina Dex: Rp16.200 per liter

Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara

Pertamax: Rp13.950 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.700 per liter

Dexlite: Rp15.900 per liter

Pertamina Dex: Rp16.550 per liter

Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat

Pertamax: Rp13.950 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.700 per liter

Dexlite: Rp15.900 per liter

Pertamina Dex: Rp16.550 per liter

Gorontalo

Pertamax: Rp13.950 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.700 per liter

Dexlite: Rp15.900 per liter

Pertamina Dex: Rp16.550 per liter