JAKARTA - PT Pertamina menurunkan harga BBM non subsidi seperti Pertamax hingga Pertamax Turbo. Penurunan harga Pertamax ini berlaku mulai Jumat 1 Desember 2023
Penyesuaian harga ini dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Demikian dikutip dari laman resmi Pertamina, Jakarta, Kamis (30/11/2023).
Harga Pertamax di Bali turun Rp50 menjadi Rp13.650 per liter dari harga sebelumnya Rp13.700 per liter.
Sementara harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp15.350 dari harga sebelumnya Rp15.500 per liter
Berikut ini harga lengkap BBM Pertamina non subsidi berlaku 1 Desember 2023 yang berlaku di wilayah Bali, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua.
Bali
Pertamax: Rp13.650 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.350 per liter
Dexlite: Rp15.550 per liter
Pertamina Dex: Rp16.200 per liter
Nusa Tenggara Barat
Pertamax: Rp13.650 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.350 per liter
Dexlite: Rp15.550 per liter
Pertamina Dex: Rp16.200 per liter
Nusa Tenggara Timur
Pertamax: Rp13.650 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.350 per liter
Dexlite: Rp15.550 per liter
Pertamina Dex: Rp16.200 per liter
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara
Pertamax: Rp13.950 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.700 per liter
Dexlite: Rp15.900 per liter
Pertamina Dex: Rp16.550 per liter
Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat
Pertamax: Rp13.950 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.700 per liter
Dexlite: Rp15.900 per liter
Pertamina Dex: Rp16.550 per liter
Gorontalo
Pertamax: Rp13.950 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.700 per liter
Dexlite: Rp15.900 per liter
Pertamina Dex: Rp16.550 per liter