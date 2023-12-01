Kartu Kredit MNC Bank Tebar Diskon Meriah Sambut Akhir Pekan, Ini Daftarnya

JAKARTA - Menyambut akhir pekan setelah peliknya menjalani rutinitas harian, sebaiknya dimanfaatkan untuk menghibur diri. Melalui hiburan, semua pihak dapat mengekspresikan diri, melepas stres dan menemukan kebahagiaan.

Untuk itu, yuk manfaatkan Kartu Kredit MNC Bank dengan berbagai promo diskon menarik yang akan menambah keseruan liburan kita di akhir pekan.

1. Promo Healthy Food di Terra Eats

Pakai semua jenis Kartu Kredit MNC Bank, nikmati diskon 10% makan healthy food di restoran Terra Eats Senopati dengan minimum transaksi Rp400 ribu. Berlaku setiap hari (termasuk hari libur nasional) untuk dine-in & take away dengan kuota 10 transaksi per bulan atau 120 transaksi selama periode program. Promo berlaku hingga 31 Desember 2023.

2. Promo Makan Steak di Cutt & Grill

Menggunakan semua jenis Kartu Kredit MNC Bank, nikmati promo diskon 15% maksimum Rp150 ribu di restoran Cutt & Grill dengan minimum transaksi Rp500 ribu (sebelum pajak & service charge). Rasakan lembutnya sajian menu steak dengan berbagai macam daging sapi impor, seperti Australian Wagyu, US Prime Beef, hingga Japanese Wagyu A5 Beef. Promo berlaku hingga 31 Desember 2023 di outlet: