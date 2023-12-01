8 Perusahaan Israel Terbesar yang Asetnya Ratusan Triliun

JAKARTA - 8 Perusahaan Israel terbesar yang asetnya ratusan triliun. Israel dengan reputasi kemajuan teknologinya, menjadi panggung bagi 8 perusahaan terbesar yang tak hanya mendominasi nilai pasar, tetapi juga memimpin dalam berbagai sektor keuangan.

Indikator yang dapat mencerminkan seberapa besar suatu aset perusahaan adalah market capitalization (market cap), yaitu total nilai saham perusahaan yang diperdagangkan di pasar saham.

Berdasarkan catatan Okezone, Jumat (1/12/2023), berikut 8 perusahaan Israel terbesar yang asetnya ratusan triliun:

1. Mobileye

Dikenal sebagai raksasa teknologi otomotif Israel, Mobileye mencapai nilai pasar USD29,43 miliar (sekitar Rp459,84 triliun), menjadi pionir dalam pengembangan teknologi mobil otonom dan keselamatan di jalan.

2. Check Point Software

Memimpin dalam sektor software keamanan IT, Check Point Software memiliki nilai pasar sekitar USD16,23 miliar (Rp172,34 triliun), menonjolkan solusi keamanan untuk melindungi sistem dan data dari ancaman siber.