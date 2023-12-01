Kemensetneg Buka Lowongan Magang, Simak Syaratnya

JAKARTA- Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) membuka lowongan magang untuk siswa maupun mahasiswa aktif.

“SobatSetneg, ada kabar baik nih. Program magang Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara kembali dibuka untuk periode 1 Januari hingga 30 April 2024, lho,” demikian dikutip dari Instagram @kemensetneg.ri, Jumat (1/12/2023).

Diketahui, Magang Humas Kemensetneg memberikan pengalaman dalam Pengelolaan Informasi Publik (PIP), Monitoring dan Analisis Media (Monalisa), Peliputan dan Dokumentasi (Peldok), Diseminasi Informasi (Disfo).

“SobatSetneg akan mendapat kesempatan untuk belajar secara langsung dengan praktisi kehumasan pemerintah dan berkontribusi nyata dalam mengembangkan produk komunikasi kegiatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri Sekretaris Negara, dan Kementerian Sekretariat Negara RI. mengutip keterangan dalam unggahan.

Pada kesempatan kali ini juga, Kemensetneg juga memberikan kesempatan kepada peserta penyandang disabilitas (difabel) untuk dapat mengikuti program magang humas Kemensetneg ini.

“Bagi teman-teman difabel juga dapat mendaftarkan diri kalian untuk menjadi peserta magang, lho,” mengutip keterangan dalam unggahan.