Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Kemensetneg Buka Lowongan Magang, Simak Syaratnya

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |16:32 WIB
Kemensetneg Buka Lowongan Magang, Simak Syaratnya
Kemensetneg Buka Lowongan. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) membuka lowongan magang untuk siswa maupun mahasiswa aktif.

“SobatSetneg, ada kabar baik nih. Program magang Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara kembali dibuka untuk periode 1 Januari hingga 30 April 2024, lho,” demikian dikutip dari Instagram @kemensetneg.ri, Jumat (1/12/2023).

Diketahui, Magang Humas Kemensetneg memberikan pengalaman dalam Pengelolaan Informasi Publik (PIP), Monitoring dan Analisis Media (Monalisa), Peliputan dan Dokumentasi (Peldok), Diseminasi Informasi (Disfo).

“SobatSetneg akan mendapat kesempatan untuk belajar secara langsung dengan praktisi kehumasan pemerintah dan berkontribusi nyata dalam mengembangkan produk komunikasi kegiatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri Sekretaris Negara, dan Kementerian Sekretariat Negara RI. mengutip keterangan dalam unggahan.

Pada kesempatan kali ini juga, Kemensetneg juga memberikan kesempatan kepada peserta penyandang disabilitas (difabel) untuk dapat mengikuti program magang humas Kemensetneg ini.

“Bagi teman-teman difabel juga dapat mendaftarkan diri kalian untuk menjadi peserta magang, lho,” mengutip keterangan dalam unggahan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/455/3187044/kerja-oBDg_large.jpg
Magang Nasional Kemnaker Batch 3 Kapan Resmi Dibuka? Ini Syarat Terbaru dan Cara Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/455/3186825/lowongan_kerja-YsGR_large.jpg
Magang Nasional 2025 Batch 3 Dibuka, Cara Daftar hingga Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182852/kerja-X2jU_large.jpg
Chandra Asri (TPIA) Emiten Milik Prajogo Pangestu Buka Lowongan Kerja untuk Fresh Graduate, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/455/3180384/magang-r0pd_large.jpg
Magang Nasional Batch 2 Resmi Dibuka, Ini Cara Daftar hingga Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180048/menaker-ynfN_large.jpg
Program Magang Nasional 2025 Batch 2 Dibuka, Kuota 80 Ribu Fresh Graduate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177981/lowongan_kerja-5ES8_large.jpg
Alumni Program Magang Nasional Bakal Jadi Karyawan Setelah 6 Bulan?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement