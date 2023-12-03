Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Pertamina Hulu Rokan Paparkan Inovasi Lahan Basah Buatan di Gelaran COP28

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |14:38 WIB
Pertamina Hulu Rokan Paparkan Inovasi Lahan Basah Buatan di Gelaran COP28
Pertamina Hulu Rokan paparkan inovasi lahan basah buatan di gelaran COP28. (Foto: dok Pertamina)
A
A
A

DUBAI – PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) memaparkan inovasinya dalam pembuatan lahan basah untuk mengelola limbah air terproduksi dampak dari kegiatan operasionalnya.

Inovasi yang dilaksanakan untuk mendukung capaian Net Zero Emission (NZE) 2060 tersebut dipaparkan pada Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim PBB 2023 atau Conference of the Parties (COP28) di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

Inovasi berbasis alam atau Nature-Based Solution (NBS) ini dilakukan untuk mengelola limbah air terproduksi atau limbah air terbuang pasca proses produksi energi. Pengelolaan limbah air terproduksi dilakukan dengan lahan basah buatan (Constructed Wetland) yang berbasis teknologi hidro.

Lahan basah buatan dibentuk dibentuk dengan teknik hydraulic loading rate, sehingga pengelolaannya cukup menggunakan gravitasi. PHR telah membangun lahan basah buatan seluas 5.000 m2 di salah satu wilayah kerja Blok Rokan.

Ini merupakan proyek awal inovasi pengelolaan limbah perusahaan. Saat ini PHR sedang mengembangkan 14 konstruksi lahan basah di wilayah kerjanya. Lahan basah buatan tersebut telah berhasil mengurangi emisi sebesar 1.341 tCO2eq selama Januari hingga Oktober 2023.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/11/3190235//simbolis_penyerahan_bantuan_oleh_vp_tjsl_pt_pelindo_terminal_petikemas-TSsl_large.jpeg
Pelindo Petikemas Terapkan Teknologi Terumbu Buatan APR, Dorong Wisata Karimunjawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/11/3190206//galon_guna_ulang_le_minerale-G7iA_large.jpg
Lakukan Investigasi Kembali, KKI Temukan Galon Lanjut Usia Masih Beredar di Jabodetabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/11/3190178//pajak_restoran_berubah_jadi_pbjt_makanan_dan_minuman-mlLu_large.jpg
Pajak Restoran Jadi PBJT Makanan dan Minuman, Bagaimana Aturannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/11/3190062//raperda_ktr-yhzi_large.jpg
Raperda Kawasan Tanpa Rokok di Jakarta Bakal Ancam UMKM dan Pelaku Event
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/11/3189991//ilustrasi_foto_membuat_invoice_digital-KFpX_large.jpg
Ini Solusi Tantangan Akhir Tahun untuk Penagihan dan Pembayaran Digital, Lebih Fleksibel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/11/3189984//dany_amrul_ichdan-RCpZ_large.jpeg
Bedah Buku Indonesia Naik Kelas, Hilirisasi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement