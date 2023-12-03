Tarif Tol JORR Tanjung Priok dan Pondok Aren-Ulujami Naik Mulai Besok, Ini Rinciannya

, Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |06:54 WIB

Tarif Tol JORR naik mulai besok. (Foto: PUPR)

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk bakal memberlakukan penyesuaian tarif jalan tol pada Ruas Jakarta Outer Ring Road (JORR) akses Tanjung Priok (ATP) dan Pondok Aren - Ulujami mulai Senin (4/12/2023) pukul 00.00 WIB.

Penyesuaian tarif dilakukan Jasa Marga sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No.1604/KPTS/M/2023 tentang Penyesuaian Tarif Pada Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi W1 (Kebon Jeruk-Penjaringan).

BACA JUGA:

Lalu, Seksi W2 Utara (Kebon Jeruk-Ulujami), Seksi W2 Selatan (Ulujami-Pondok Pinang), Seksi S (Pondok Pinang-Taman Mini), Seksi E1 (Taman Mini-Cikunir), Seksi E2 (Cikunir-Cakung), Seksi E3 (Cakung-Rorotan), Jalan Tol Akses Tanjung Priok Seksi E-1, E-2, E-3, NS (Rorotan-Kebon Bawang), dan Jalan Tol Pondok Aren-Ulujami.

Adapun rincian besaran tarifnya sebagai berikut :

1. Penyesuaian Tarif JORR dan Akses Tanjung Priok dan Jalan Tol Pondok Aren-Ulujami

Gol I: Rp17.000.- yang semula Rp16.000.-

Gol II: Rp25.000.- yang semula Rp23.500.-

Gol III: Rp25.000.- yang semula Rp23.500.-

Gol IV: Rp33.500.- yang semula Rp31.500.-

Gol V: Rp33.500.- yang semula Rp31.500.-

BACA JUGA:

2. Penyesuaian Tarif Jalan Tol Pondok Aren-Ulujami Segmen Pondok Ranji-Bintaro Viaduct

Gol I: Rp3.500.- yang semula Rp3.000.-

Gol II: Rp5.000.- yang semula Rp4.500.-