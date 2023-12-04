JAKARTA – Masyarakat Indonesia mendapat kabar gembira pada awal Desember 2023 karena adanya penurunan BBM hingga BLT cair.
Hal ini pun seperti menjadi kado di penghujung tahun 2023 untuk masyarakat.
BACA JUGA:
Berikut ini kado awal Desember 2023 yang diterima masyarakat:
1. Harga BBM Turun
BBM Pertamina
Solar subsidi: Rp6.800 per liter
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp13.350 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.350 per liter
Pertamax Green 95: Rp14.900 per liter
Dexlite: Rp15.550 per liter
Pertamina Dex: Rp16.200 per liter
BBM Shell
Shell Super: Rp13.990 per liter
Shell V-Power: Rp15.140 per liter
Shell V-Power Diesel:Rp16.330 per liter
Shell V-power Nitro+: Rp15.480 per liter
BACA JUGA:
BBM BP-AKR
BP 92: Rp13.950 per liter
BP Ultimate: Rp15.140 per liter
BP Diesel: Rp15.665 per liter