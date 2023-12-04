Begini Nasib Nasabah yang Tak Bayar Utang Pinjol

JAKARTA - Pinjaman online (pinjol) sering dijadikan pilihan alternatif bagi seorang nasabah yang sedang membutuhkan dana dengan cepat.

Walaupun pinjol menawarkan bunga yang tinggi, tenor yang pendek, dan jumlah pinjaman yang melebihi kemampuan, hal ini bisa membuat nasabah mengalami kesulitan dalam melunasi pinjaman. Adapun prosesnya cukup cepat dalam mendapatkan persetujuan pinjaman.

Nasabah tetap perlu mengikuti beberapa langkah yang penting dengan seksama. Ini termasuk memeriksa dan memahami persyaratan pinjaman, menjaga skor kredit yang baik, memilih jumlah pinjaman yang sesuai, memilih tenor yang realistis, dan mempertimbangkan reputasi pemberi pinjaman.

Lantas apakah tidak bayar pinjol akan berpotensi menagih ke rumah? Berdasarkan catatan Okezone, jika nasabah melanggaran aturan yang telah ditetapkan oleh pemberi pinjol, maka layanan pinjol tidak segan-segan akan menggunakan jasa Debt Collector (DC).

Para Debt Collector (DC) akan langsung menagih ke rumah apabila nasabah tidak membayar utang pinjolnya secara tepat waktu.