HOME FINANCE HOT ISSUE

Musim Hujan, Menteri Basuki Atur Pengoperasian 300 Bendungan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |09:23 WIB
Musim Hujan, Menteri Basuki Atur Pengoperasian 300 Bendungan
Menteri Basuki Atur 300 Bendungan di Musim Hujan. (Foto :Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan manajemen air menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari bencana-bencana yang bersumber dari air.

Pengaturan manajemen air mampu mengantisipasi apabila musim kemarau kekurangan air, tapi masih ada cadangan air. Begitupun sebaliknya, ketika musim hujan, ada tempat yang mampu menampung air yang turun.

"Seperti yang tertera di Al-Qur’an, sudah dijanjikan Allah bahwa air diturunkan dalam jumlah yang cukup dan bersih. Jadi, kalau ada yang kekurangan air dan masalah kekeringan, atau pencemaran, pasti penyebabnya perilaku manusia terhadap air. Sehingga kita ingin menekankan pentingnya manajemen air,” kata Menteri Basuki di Kawasan GBK Senayan, Senin (4/12/2023).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR telah melakukan berbagai upaya untuk pengelolaan air dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

Salah satunya dengan pembangunan bendungan yang dirancang sebagai multipurpose dams. Selain itu, Kementerian PUPR juga melakukan pengaturan pengoperasian bendungan. Misalnya apabila musim hujan datang, sudah harus mempunyai rencana untuk curah hujan tinggi.

"Kita juga harus mengantisipasi ketersediaan air saat musim kemarau sehingga tidak terjadi kekeringan," sambungnya.

Halaman:
1 2
