HOME FINANCE HOT ISSUE

Soal Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti, Ini Penjelasan Jasa Marga

Arfiah , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |21:31 WIB
Soal Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti, Ini Penjelasan Jasa Marga
Ilustrasi Jalan Tol Nir Sentuh (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk terus berupaya melakukan pembahasan metode pembayaran tol terbaru. Sistem terbaru ini bernama Multi Lane Free Flow (MLFF) atau transaksi tol nontunai nir sentuh.

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana menyatakan, bahwa pihaknya selaku badan usaha operator jalan tol masih terus melakukan pembahasan terkait penerapan sistem terbaru ini.

“Prinsipnya, kami dengan yang lain berpartisipasi aktif dalam program jalan tol ini dan akan ada perkembangan lebih lanjut,” ujar Lisye Octaviana di Jakarta, Senin (4/12/2023).

Lisye kembali mengungkapkan, bahwa pihaknya menunggu arahan lebih lanjut dari pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Berdasarkan catatan Okezone, Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Triono Junoasmono mengatakan, bahwa uji coba transisi MLFF pada tahap awal hanya akan diberlakukan di lajur 4 Gerbang Tol Ngurah Rai. Kemudian, baru akan diterapkan pada seluruh lajur gerbang tol pada Maret 2024 mendatang.

Halaman:
1 2
