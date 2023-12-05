Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Tower Bersama Infrastructure (TBIG) Bagikan Dividen Rp565,9 Miliar, Ini Jadwalnya

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |14:19 WIB
Tower Bersama Infrastructure (TBIG) Bagikan Dividen Rp565,9 Miliar, Ini Jadwalnya
TBIG bagikan dividen Rp565,9 miliar. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) bakal membagikan dividen interim senilai Rp25 per saham.

Mengacu jumlah saham beredar (tanpa saham treasuri) efektif per 31 Oktober 2023 sebesar 22,6 miliar, maka total dividen diperkirakan mencapai Rp565,91 miliar.

 BACA JUGA:

Porsi pemegang saham dari masyarakat mencapai 3,31 miliar atau mewakili 14,64%. Sejumlah pengurus TBIG bakal ikut kebagian jatah dividen mulai dari Presiden Komisaris Edwin Soeryadjaya, Direktur Utama Herman Setya Budi, dan beberapa lainnya.

 BACA JUGA:

Dana dividen TBIG berasal dari laba bersih perusahaan hingga September 2023 yang mencapai Rp1,11 triliun. Perseroan juga masih memiliki saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya mencapai Rp5,04 triliun.

Halaman:
1 2
