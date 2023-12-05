Tower Bersama Infrastructure (TBIG) Bagikan Dividen Rp565,9 Miliar, Ini Jadwalnya

JAKARTA - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) bakal membagikan dividen interim senilai Rp25 per saham.

Mengacu jumlah saham beredar (tanpa saham treasuri) efektif per 31 Oktober 2023 sebesar 22,6 miliar, maka total dividen diperkirakan mencapai Rp565,91 miliar.

Porsi pemegang saham dari masyarakat mencapai 3,31 miliar atau mewakili 14,64%. Sejumlah pengurus TBIG bakal ikut kebagian jatah dividen mulai dari Presiden Komisaris Edwin Soeryadjaya, Direktur Utama Herman Setya Budi, dan beberapa lainnya.

Dana dividen TBIG berasal dari laba bersih perusahaan hingga September 2023 yang mencapai Rp1,11 triliun. Perseroan juga masih memiliki saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya mencapai Rp5,04 triliun.