HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Gunung di RI Erupsi, Penerbangan Berdampak?

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |14:05 WIB
4 Gunung di RI Erupsi, Penerbangan Berdampak?
4 Gunung di Indonesia Erupsi. (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak empat gunung di Indonesia mengalami erupsi. Gunung-gunung tersebut yakni Marapi, Semeru, Lewotolo, dan Anak Krakatau.

Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Airnav Indonesia) mencatat sejak 3-4 Desember 2023 terjadi empat kali letusan gunung berapi.

Atas kejadian itu, AirNav Indonesia menerbitkan informasi ASHTAM dengan nomor ASHTAM Krakatau: VAWR2772, ASHTAM Marapi: VAWR2769, ASHTAM Lewotowo: VAWR5853

“Hingga statement ini dikeluarkan, belum ada penerbangan yang terdampak,” ungkap Sekretaris Perusahaan Airnav, Hermana Soegijantoro, melalui keterangan pers pada Selasa (5/12/2023).

Perusahan mencatat pada 3 Desember 2023 dilaporkan terjadi letusan Gunung Marapi pukul 16.40 UTC / 3 Desember 2023 pukul 23.40 WIB.

Halaman:
1 2
