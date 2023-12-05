Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ganjar Pranowo Dengar Aspirasi Warga Sambil Ngopi di Warkop Legendaris Balikpapan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |14:49 WIB
Ganjar Pranowo Dengar Aspirasi Warga Sambil Ngopi di Warkop Legendaris Balikpapan
Ganjar Pranowo Kampanye di Balikpapan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan blusukan ke pasar Baru Balikpapan, Kalimantan Timur. Usai rangkaian kegiatan, Ganjar Pranowo menyempatkan diri untuk sarapan di Kedai Depot Miki.

Adapun Kedai Depot Miki, merupakan warung kopi legendaris yang ada di Kota Balikpapan, dengan beberapa menu andalannya untuk sarapan pagi.

Ganjar pun tertarik dengan beberapa menu andalannya yang biasa menjadi favorite diserbu oleh masyarakat setempat. Capres berambut putih itu pun memilih Soto Banjar, telur setengah matang, hingga teh susu Banjar yang akan menjadi menu santap paginya.

Sambil menyantap beberapa menu yang dihidangkan, Ganjar juga sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat Balikpapan yang ada hadir dilokasi tersebut terkait harapan untuk Indonesia kedepannya.

“Ayo kita makan, makan Soto Banjar,” kata Ganjar mengajak masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut, Selasa (5/12/2023).

Kedatangan Ganjar mendapatkan respons antusias pihak Depot Miki. Merry yang merupakan pemilik Depot Miki mengatakan dirinya bersama teman-teman di toko sangat menantikan kehadiran Ganjar pada hari ini.

