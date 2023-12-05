Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapa Persen Bunga Pinjaman di AdaKami?

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |20:07 WIB
Berapa Persen Bunga Pinjaman di AdaKami?
Berapa Persen Bunga Pinjaman online AdaKami (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Berapa persen bunga pinjaman di AdaKami? Transparansi beberapa banyaknya persen bunga di pinjol AdaKami perlu diketahui, terutama bagi para calon peminjam untuk membuat keputusan keuangan yang bijak.

Dalam Industri keuangan, pinjaman online (pinjol) layanan yang sangat populer yang menjadi solusi cepat untuk membantu kebutuhan finansial.

Salah satu platform yang mendapatkan perhatian adalah AdaKami, penyedia pinjaman online yang digadang-gadangkan mengedepankan transparansi biaya kepada para peminjam.

Aplikasi AdaKami sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta sudah digunakan Masyarakat sekitar 10 juta pengguna.

Syarat peminjaman di AdaKami sangat mudah, cukup menggunakan KTP untuk melengkapi data diri dan pencairan bisa langsung diproses dengan cepat. Pembayarannya fleksibel sekitar 61 hari bahkan lebih.

Lalu berapa persen Bunga Pinjaman di AdaKami? Dikutip dari beberapa sumber Okezone, Selasa (5/12/2023) berikut penjelasannya.

Halaman:
1 2

