HOME FINANCE HOT ISSUE

Milenial dan Generasi Z Diminta Melek Asuransi, Ini Alasannya

Rio Adryawan , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |15:31 WIB
Milenial dan Generasi Z Diminta Melek Asuransi, Ini Alasannya
Milenial dan Generasi Z diminta melek asuransi. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Milenial dan Generasi Z disarankan untuk melek soal asuransi perlindungan diri.

Wakil Presiden Direktur dan GM Agency Manulife Indonesia, Novita Rumngangun mengungkapkan bahwa saat ini para generasi milenial dan generasi Z penting sekali untuk sadar tentang asuransi kejiwaan.

“Kami menyadari bahwa generasi muda membutuhkan perlindungan yang tepat untuk mengamankan masa depan mereka, oleh karena itu, kami membantu mereka dengan asuransi berbasis syariah,” ucap Novita di Jakarta, Rabu (6/12/2023).

Novita melihat bahwa edukasi kepada masyarakat Indonesia sangat kecil sekali terkait asuransi.

Kemudian, Wakil Presiden Direktur dan GM Agency Manulife Indonesia ini mengajak para generasi muda untuk menjaga dan mengatur keuangannya secepat mungkin.

Halaman:
1 2
