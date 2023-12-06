Milenial dan Generasi Z Diminta Melek Asuransi, Ini Alasannya

JAKARTA – Milenial dan Generasi Z disarankan untuk melek soal asuransi perlindungan diri.

Wakil Presiden Direktur dan GM Agency Manulife Indonesia, Novita Rumngangun mengungkapkan bahwa saat ini para generasi milenial dan generasi Z penting sekali untuk sadar tentang asuransi kejiwaan.

BACA JUGA:

“Kami menyadari bahwa generasi muda membutuhkan perlindungan yang tepat untuk mengamankan masa depan mereka, oleh karena itu, kami membantu mereka dengan asuransi berbasis syariah,” ucap Novita di Jakarta, Rabu (6/12/2023).

Novita melihat bahwa edukasi kepada masyarakat Indonesia sangat kecil sekali terkait asuransi.

BACA JUGA:

Kemudian, Wakil Presiden Direktur dan GM Agency Manulife Indonesia ini mengajak para generasi muda untuk menjaga dan mengatur keuangannya secepat mungkin.