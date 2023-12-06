Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Keuangan Masih Defisit, Bumi Resources (BUMI) Tak Bagi Dividen

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |16:03 WIB
Keuangan Masih Defisit, Bumi Resources (BUMI) Tak Bagi Dividen
BUMI tidak bagikan dividen (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menetapkan tidak membagikan dividen pada tahun ini. Pasalnya kondisi keuangan perseroan masih defisit rugi yang mencapai USD2,30 miliar hingga kuartal III-2023.

Meski begitu, jumlah defisit rugi untuk tahun ini alami penurunan dari tahun 2022 yang mencapai USD2,62 miliar di kuartal yang sama.

Kondisi ini juga berlangsung saat laba bersih turun secara tahunan (year on year/YoY). Hal tersebut disampaikan manajemen perusahaan dalam Paparan Publik Tahunan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) di Jakarta, Rabu (6/12/2023).

"Sesuai dengan UUD PT pasal 70 dan 71 bahwa bumi belum mememuhi persyaratan untuk dapat membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya, karena perseroan masih mencatatkan defisit," ujar Direktur Bumi Resources Sri Damayanti.

Sri Damayanti mengungkapkan ke depannya, manajemen akan berusaha mempercepat kemungkinan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Laba perseroan berjalan hingga kuartal III-2023 merosot 84 persen menjadi USD58,3 juta dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar USD365,5 juta. Penurunan tersebut seiring penurunan harga batu bara sebesar 28 persen dan terdampak naiknya harga minyak dan royalti.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/16/320/2815052/inilah-perusahaan-tambang-milik-keluarga-bakrie-Y51rNgdxio.png
Inilah Perusahaan Tambang Milik Keluarga Bakrie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/20/278/2784217/bumi-resources-cetak-laba-bersih-usd13-juta-di-2022-PQ5WnmGftO.jfif
Bumi Resources Cetak Laba Bersih USD13 Juta di 2022
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/28/278/2716432/rencanakan-private-placement-rp2-triliun-saham-bumi-anjlok-2-16-yvqIJ3WOIz.jfif
Rencanakan Private Placement Rp2 Triliun, Saham BUMI Anjlok 2,16%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/13/278/2628680/bumi-resources-bayar-utang-rp1-7-triliun-vmnkejbt9r.jfif
Bumi Resources Bayar Utang Rp1,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/19/278/2534457/rights-issue-dapat-rp1-6-triliun-bumi-resources-bangun-pabrik-biji-emas-di-gorontalo-2CJl8YDlgY.jpg
Rights Issue Dapat Rp1,6 Triliun, Bumi Resources Bangun Pabrik Biji Emas di Gorontalo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/23/278/2521466/bumi-resources-berencana-tambah-modal-dengan-private-placement-bHvVDyLpsA.jpg
Bumi Resources Berencana Tambah Modal dengan Private Placement
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement