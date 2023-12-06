Keuangan Masih Defisit, Bumi Resources (BUMI) Tak Bagi Dividen

JAKARTA - PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menetapkan tidak membagikan dividen pada tahun ini. Pasalnya kondisi keuangan perseroan masih defisit rugi yang mencapai USD2,30 miliar hingga kuartal III-2023.

Meski begitu, jumlah defisit rugi untuk tahun ini alami penurunan dari tahun 2022 yang mencapai USD2,62 miliar di kuartal yang sama.

Kondisi ini juga berlangsung saat laba bersih turun secara tahunan (year on year/YoY). Hal tersebut disampaikan manajemen perusahaan dalam Paparan Publik Tahunan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) di Jakarta, Rabu (6/12/2023).

"Sesuai dengan UUD PT pasal 70 dan 71 bahwa bumi belum mememuhi persyaratan untuk dapat membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya, karena perseroan masih mencatatkan defisit," ujar Direktur Bumi Resources Sri Damayanti.

Sri Damayanti mengungkapkan ke depannya, manajemen akan berusaha mempercepat kemungkinan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Laba perseroan berjalan hingga kuartal III-2023 merosot 84 persen menjadi USD58,3 juta dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar USD365,5 juta. Penurunan tersebut seiring penurunan harga batu bara sebesar 28 persen dan terdampak naiknya harga minyak dan royalti.