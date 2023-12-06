Ini Penyebabnya Kenapa Rating Driver Maxim Hilang?

JAKARTA – Ini Penyebab kenapa rating driver Maxim hilang? Maxim menggunakan parameter penilaian yang diberikan oleh penumpang. Rating pada pengemudi Maxim baik motor maupun mobil bisa mempengaruhi orderan yang didapat.

Seiring berkembangnya teknologi, bisnis transportasi daring semakin banyak. Salah satunya adalah platform Maxim, yang telah menjadi andalan bagi para pengguna yang mencari layanan transportasi yang nyaman.

Rating pengemudi Maxim adalah jantung dari kesuksesan mereka di platform ini. Rating pada aplikasi gojek online merupakan indikator atau penilaian terhadap kinerja seorang pengemudi.

Semakin tinggi rating mereka, semakin banyak orderan yang akan mereka terima dan tentunya semakin besar penghasilan yang akan diraih.

Ini adalah sistem yang adil, yang mendorong para pengemudi untuk selalu memberikan layanan terbaik kepada pelanggan.

Lalu penyebab kenapa rating driver maxim hilang? berikut penjelasannya, Rabu (6/12/2023).