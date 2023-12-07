Jangan Lupa! Simak IG Live MNC Asset X Mardia : Budget Hemat, Traveling Smart

JAKARTA - Libur akhir tahun dan perayaan natal menjadi momentum yang ditunggu bagi semua masyarakat. Akhir tahun dapat menjadi libur panjang yang bisa dimanfaatkan oleh setiap orang karena terdapat banyak tanggal merah. Moment liburan dapat digunakan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga maupun kerabat agar menghilangkan stress dan jenuh dari aktivitas sehari - hari.

Kegiatan liburan tidak luput dari persiapan yang matang dalam berbagai hal, setiap masyarakat yang ingin pergi liburan wajib menyiapkan kebutuhan liburan seperti waktu keberangkatan, transportasi, akomodasi. Selain itu, dana liburan merupakan hal utama yang perlu disiapkan dari jauh - jauh hari, tentunya dana liburan atau budget perlu disiapkan secara matang karena membutuhkan nominal yang besar.

BACA JUGA:

Dana liburan tergantung dari tujuan destinasi, jumlah orang dan gaya liburannya. Meskipun gaya liburan yang dipilih hemat, tetap membutuhkan persiapan dana dari jauh - jauh hari. Beberapa masyarakat masih menganggap dana liburan adalah kebutuhan spontan, sehingga seringkali menggunakan tabungan ataupun dana darurat. Kebiasaan seperti ini dapat merugikan di kemudian hari karena menggunakan dana yang bukan semestinya.

BACA JUGA:

Terkait hal tersebut PT MNC Asset Management berkolaborasi di Instagram Live dengan Mardia selaku travel blogger yang ahli dalam merencanakan persiapan liburan hemat dengan tema “Budget Hemat, Traveling Smart”, pada hari Jumat, 8 Desember 2023 yang akan dipandu oleh Anisa Aldanur sebagai Host.