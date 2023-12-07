Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Jangan Lupa! Simak IG Live MNC Asset X Mardia : Budget Hemat, Traveling Smart

Asla Lupanda , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |13:37 WIB
Jangan Lupa! Simak IG Live MNC Asset X Mardia : Budget Hemat, Traveling Smart
Tips traveling hemat dari MNC Asset. (Foto: MNC Asset)
A
A
A

JAKARTA - Libur akhir tahun dan perayaan natal menjadi momentum yang ditunggu bagi semua masyarakat. Akhir tahun dapat menjadi libur panjang yang bisa dimanfaatkan oleh setiap orang karena terdapat banyak tanggal merah. Moment liburan dapat digunakan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga maupun kerabat agar menghilangkan stress dan jenuh dari aktivitas sehari - hari.

Kegiatan liburan tidak luput dari persiapan yang matang dalam berbagai hal, setiap masyarakat yang ingin pergi liburan wajib menyiapkan kebutuhan liburan seperti waktu keberangkatan, transportasi, akomodasi. Selain itu, dana liburan merupakan hal utama yang perlu disiapkan dari jauh - jauh hari, tentunya dana liburan atau budget perlu disiapkan secara matang karena membutuhkan nominal yang besar.

 BACA JUGA:

Dana liburan tergantung dari tujuan destinasi, jumlah orang dan gaya liburannya. Meskipun gaya liburan yang dipilih hemat, tetap membutuhkan persiapan dana dari jauh - jauh hari. Beberapa masyarakat masih menganggap dana liburan adalah kebutuhan spontan, sehingga seringkali menggunakan tabungan ataupun dana darurat. Kebiasaan seperti ini dapat merugikan di kemudian hari karena menggunakan dana yang bukan semestinya.

 BACA JUGA:

Terkait hal tersebut PT MNC Asset Management berkolaborasi di Instagram Live dengan Mardia selaku travel blogger yang ahli dalam merencanakan persiapan liburan hemat dengan tema “Budget Hemat, Traveling Smart”, pada hari Jumat, 8 Desember 2023 yang akan dipandu oleh Anisa Aldanur sebagai Host.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187720/icc_2025-pzZA_large.jpg
iNews Media Group Campus Connect 2025 Digelar di Unsoed, Mahasiswa Dibekali Literasi Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/278/3181597/motiontrade-6ReH_large.jpg
Tips MotionTrade: Kenali Perbedaan Day Trading dan Swing Trading
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180423/mnc_group-a96k_large.jpg
MNC Insurance Business Group Dorong Literasi Asuransi Lewat Seminar di Binus Business School
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/622/3179814/angela-Z0Sf_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Ajak Gen Z Bijak Kelola Keuangan di Tengah Tren Gaya Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177210/motiontrade-OlLJ_large.jpg
Ikuti Promo Spesial Reward Bulan Inklusi Keuangan, Cashback Reksa Dana Rp25.000 dari Avrist Asset Management di MotionTrade!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176955/angela-boTj_large.jpg
Jadi Pembicara Forbes Global CEO Conference, Angela Tanoesoedibjo Ungkap Alasan Banyak Bisnis Keluarga Gagal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement