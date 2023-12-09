Kisah Jusuf Hamka Bangun Masjid Langsung Dikasih Kado Mewah yang Tak Disangka

JAKARTA - Pengusaha jalan tol, Jusuf Hamka membangun ulang masjid yang telah terbengkalai selama 3 tahun. Masjid tersebut telah lama dirobohkan akibat adanya penipuan terkait pembangunan di SMA Negeri 24 Jakarta.

Setelah menimbang dan meninjau semua aspek dan keadaan sekitar, pria yang dikenal dengan jalan tolnya ini dengan sigap setuju untuk membangun ulang. Dirinya juga menargetkan untuk pembangunan rampung dalam kurun waktu 8 bulan.

“Pagi hari bersadaqoh di jalan Allah dengan bikin masjid di SMAN 24, Sorenya Allah langsung gantiin tunai pakai mobil Alphard,” tulis Jusuf Hamka, dalam unggahan Instagramnya, Sabtu (9/12/2023).

“Semoga mesjidnya bisa selesai pada bulan Agustus sehingga pada 17 Agustus kami bisa ikut sholat sambil merayakan HUT Kemerdekaan, Amin yra,” sambungnya.

Dalam momen tersebut, Jusuf Hamka juga mendapat kejutan saat mendapat ucapan milad atau selamat ulang tahun dari salah satu guru SMA Negeri 24 Jakarta.

Kemudian pada siang harinya, Jusuf Hamka kembali ke kantor PT Citra Marga miliknya. Sesaat setelah tiba di kantornya, Jusuf Hamka kembali mendapat kejutan di mana para karyawan membuatkan acara doa bersama dan tumpengan untuk merayakan miladnya.