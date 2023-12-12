Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Ini Rekomendasi Saham Cuan untuk Investor

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |08:12 WIB
Ini Rekomendasi Saham Cuan untuk Investor
Rekomendasi saham pilihan hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Daftar rekomendasi harga saham cuan untuk para investor.

Diketahui untuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi bergerak konsolidasi pada perdagangan pagi ini.

BACA JUGA:

IHSG Turun 0,56% ke 7.119 di Jeda Makan Siang 

Head of Research Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan mengatakan, indeks cenderung konsolidatif dalam rentang 7.050-7.100.

Valdy menyebut, IHSG melemah lebih dari 1% ke bawah level psikologis 7.100 (11/12). Secara teknikal, pelemahan tersebut dapat dikategorikan sebagai normal pullback seiring dengan terbentuknya death cross pada overbought area di Stochastic RSI.

 BACA JUGA:

“Saham-saham bank, terutama bank berkapitalisasi besar menjaga peluang rebound jelang rilis hasil pertemuan The Fed dan Bank Sentral Eropa (ECB) di pekan ini, serta Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) di pekan depan,” kata Valdy dalam risetnya, Selasa (12/12/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191618/ihsg_menguat-n96s_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat Tipis ke 8.587
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/278/3191580/tambang-1zXD_large.jpg
Emiten Tambang Perpanjang Kontrak Batu Bara di Australia Rp8,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/278/3191584/ihsg_menguat-8hMk_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.597 Jelang Libur Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/278/3191465/ihsg_ditutup_menguat-fY1T_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.584
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/278/3191302/ihsg_ditutup_menguat-E2FN_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.645
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/278/3191234/ihsg-JLkR_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.629
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement