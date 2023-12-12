Ini Rekomendasi Saham Cuan untuk Investor

JAKARTA - Daftar rekomendasi harga saham cuan untuk para investor.

Diketahui untuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi bergerak konsolidasi pada perdagangan pagi ini.

Head of Research Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan mengatakan, indeks cenderung konsolidatif dalam rentang 7.050-7.100.

Valdy menyebut, IHSG melemah lebih dari 1% ke bawah level psikologis 7.100 (11/12). Secara teknikal, pelemahan tersebut dapat dikategorikan sebagai normal pullback seiring dengan terbentuknya death cross pada overbought area di Stochastic RSI.

“Saham-saham bank, terutama bank berkapitalisasi besar menjaga peluang rebound jelang rilis hasil pertemuan The Fed dan Bank Sentral Eropa (ECB) di pekan ini, serta Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) di pekan depan,” kata Valdy dalam risetnya, Selasa (12/12/2023).