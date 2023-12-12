Prabowo Angguk-Angguk Dengar Jawaban Ganjar soal Mengatasi Pengangguran

JAKARTA - Calon Presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto bertanya soal pengangguran kepada capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Dia bertanya soal bagaimana cara Ganjar dalam mengatasi dan mengurangi pengangguran.

Dalam hal tersebut, Ganjar menjawab beberapa poin atas pertanyaan yang diajukan oleh Prabowo, salah satunya dengan membuka ruang investasi yang cukup besar dan penegakan hukum yang berjalan dengan baik.

Kemudian, Prabowo juga manut mengangguk-angguk kepalanya saat mendengar argumentasi soal penanganan pengangguran yang dikeluarkan oleh Ganjar.

Ketika mendengar jawaban Ganjar, Prabowo mengatakan jika hal yang diungkapkan Ganjar merupakan pengakuan prestasi atas pemerintahan Jokowi dalam mengembangkan dan mendorong hilirisasi.