HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Melemah di Level 7.075

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |16:25 WIB
IHSG Ditutup Melemah di Level 7.075
IHSG melemah hari ini. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,70% di 7.075 pada perdagangan hari ini Rabu (13/12/2023). Sepanjang hari indeks mendekam di zona merah dengan pelemahan terdalam mencapai 1,11% ke 7.045, tetapi masih terjaga di atas level psikologis.

Sebanyak 220 saham menguat, 346 melemah, dan 194 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp10,42 triliun, dari net-volume 21,01 miliar saham yang diperdagangkan.

LQ45 melemah 0,92% di 932,90, indeks JII turun 1,20% di 520,81, indeks MNC36 merosot 0,77% di 347,67, serta IDX30 koreksi 1,04% di 477,61.

Sektor yang membebani indeks antara lain teknologi 2,22%, industri 1,13%, keuangan 1,09%, bahan baku 0,95%, konsumer siklikal 0,64%, energi 0,90%, dan properti 0,75%. Sedangkan yang berbalik positif hanya kesehatan 0,64%, konsumer nonsiklikal 0,34%, dan transportasi 0,01%.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Jaya Agra Wattie Tbk (JAWA) menguat 34,55% di Rp148, PT Sumber Energi Andalan Tbk (ITMA) menanjak 24,51% di Rp635, dan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) tumbuh 13,95% di Rp1.225.

