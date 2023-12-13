Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Begini Nasib Nasabah Perusahaan Asuransi yang Izinnya Dicabut

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |07:35 WIB
Begini Nasib Nasabah Perusahaan Asuransi yang Izinnya Dicabut
Nasib nasabah asuransi yang izin perusahaannya dicabut. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk melindungi para pemegang polis dari perusahaan asuransi yang izin usahanya telah dicabut atau cabut izin usaha (CIU).

Dalam hal ini, OJK akan menelusuri aset perusahaan asuransi yang izin usahanya dicabut, bahkan hingga ke luar negeri agar bisa membayar tunggakan kepada para nasabah.

 BACA JUGA:

“Terkait hal itu, kami sudah punya mekanismenya,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi saat ditemui di The Ballroom Djakarta Theater pada Selasa, 12 Desember 2023.

Kepada para perusahaan asuransi yang dicabut izinnya, OJK juga mengharuskan perusahaan asuransi tersebut untuk membentuk tim likuidasi.

 BACA JUGA:

Di mana, tim likuidasi tersebut harus sesuai dengan persetujuan para pemegang polis.

Halaman:
1 2
