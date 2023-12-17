Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Manfaat Paving Block saat Musim Hujan

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |21:01 WIB
Ternyata Ini Manfaat <i>Paving Block</i> saat Musim Hujan
Manfaat Paving Block. (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Paving Block dianggap sebagai solusi yang dapat mengatasi permasalahan pada genangan air saat musim hujan.

Paving Block sendiri adalah salah satu produk konstruksi yang biasa digunakan untuk perkerasan jalan, halaman rumah, trotoar dan lainnya

 BACA JUGA:

Selain itu Paving Block juga dianggap sebagai produk yang lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan material pelapis tanah lainnya.

Alasannya karena Paving Block memiliki sifat yang mudah menyerap air. Di mana pori-pori yang terdapat pada Paving Block ternyata dapat menyerap air hujan ke dalam tanah.

Sehingga penggunaan Paving Block sendiri akan berpotensi untuk meminimalisir sebuah genangan air

 BACA JUGA:

Dikutip dari Instagram @kemenpupr, Minggu (17/12/2023) pemasangan sebuah Paving Block ternyata memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan di antaranya :

1. Kelebihan

 

Pelaksanaan mudah tidak memerlukan alat berat, pemeliharaan juga mudah dapat dipasang kembali setelah dibongkar, tahan terhadap beban (seperti beban statis, dinamis, dan kejut), tahan terhadap tumpahan bahan pelumas dan pemanasan oleh mesin kendaraan.

Halaman:
1 2
