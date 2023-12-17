Advertisement
Bahas Wacana Pembangunan Bandara Bali Utara, Alam Ganjar Bilang Begini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |12:51 WIB
BALI - Muhammad Zinedine Alam Ganjar mengungkapkan bahwa ketimpangan pemerataan pembangunan jadi fokus perhatian di kawasan Bali.

Menurut dia, dengan ketimpangan pemerataan tersebut akan menimbulkan tantangan kemiskinan terhadap masyarakat, karena selama ini pembangunan penunjang sektor pariwisata berada di Bali bagian selatan.

Namun, sejumlah wacana pun muncul, salah satunya dengan membangun bandara di kawasan Bali bagian utara.

Alam menilai hal tersebut hanya akan memindahkan pusat keramaian tetapi tidak meningkatkan wisatawan datang untuk ke Bali.

"Ada wacana untuk membuat bandara di wilayah Bali utara, namun saya lihat perencanaannya tidak ter-planning dan hanya dijadikan komoditas politik, maka, saya lihat tidak tercapai sisi objektivitasnya," tegas Alam saat melakukan pertemuan bersama sejumlah pengusaha lokal Bali, di Bebek Tepi Sawah, Tuban, Bali, Minggu (17/12/2023).

Terkait pembahasan mengenai jumlah wisatawan yang stagnan, Alam melihat perlu adanya analisas secara komprehensif dalam menentukan strategi dalam menyusun promosi wisata di Bali guna meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung.

Halaman:
1 2
