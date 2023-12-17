Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bidik Kenaikan Pendapatan, Ini Strategi Holding IDSurvey

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |20:37 WIB
Bidik Kenaikan Pendapatan, Ini Strategi Holding IDSurvey
IDSurvey Ungkap Strategi untuk 2024. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - IDSurvey menyampaikan soal rencana pada 2024. Di mana hal ini untuk meningkatkan kinerja perseoran. 

Adapun sebagai Holding BUMN Jasa Survei bakal menggenjot pertumbuhan pendapatan.

 BACA JUGA:

Vice Presiden Sekretaris Perusahaan BKI Tony Andrianto mengatakan dalam peningkatan kinerja tahun 2024 ini sudah sesuai arahan dari Menteri BUMN Erick Thohir. Salah satunya adalah sinergi dengan BUMN lainnya.

" Sinergi dengan perusahaan BUMN lainnya menjadi kontribusi utama," kata Tony di Jakarta, Minggu (17/12/2023).

 BACA JUGA:

Dalam sinergi dengan BUMN ini bisa meningkatkan laba di tahun 2024. Apalagi perusahaan bakal menjadi Top 5 Leader" di Asia Pasifik. Hal ini seiring dengan Holding survei BUMN diisi PT BKI (Persero), PT SUCOFINDO, dan PT Surveyor Indonesia.

Halaman:
1 2
