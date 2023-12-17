Bidik Kenaikan Pendapatan, Ini Strategi Holding IDSurvey

JAKARTA - IDSurvey menyampaikan soal rencana pada 2024. Di mana hal ini untuk meningkatkan kinerja perseoran.

Adapun sebagai Holding BUMN Jasa Survei bakal menggenjot pertumbuhan pendapatan.

Vice Presiden Sekretaris Perusahaan BKI Tony Andrianto mengatakan dalam peningkatan kinerja tahun 2024 ini sudah sesuai arahan dari Menteri BUMN Erick Thohir. Salah satunya adalah sinergi dengan BUMN lainnya.

" Sinergi dengan perusahaan BUMN lainnya menjadi kontribusi utama," kata Tony di Jakarta, Minggu (17/12/2023).

Dalam sinergi dengan BUMN ini bisa meningkatkan laba di tahun 2024. Apalagi perusahaan bakal menjadi Top 5 Leader" di Asia Pasifik. Hal ini seiring dengan Holding survei BUMN diisi PT BKI (Persero), PT SUCOFINDO, dan PT Surveyor Indonesia.