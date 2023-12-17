Diskusi dengan Petani, Ganjar Siap Tambah Kuota Pupuk Subsidi

MAGELANG - Ganjar Pranowo mengaku kerap kali mendapat keluhan petani soal sulitnya mendapatkan pupuk subsidi.

Capres 2024 nomor urut 3 itu pun siap menambah kuota pupuk buat petani di seluruh Indonesia.

"Saya keliling di daerah-daerah dan bertemu dengan banyak petani. Mereka mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk. Ya solusinya harus ditambah," kata Ganjar saat berdialog dengan petani di Desa Sumberarum, Kecamatan Tempuran, Magelang, Minggu (17/12/2023).

Menurutnya pupuk adalah komponen penting dalam produksi pertanian.

Penambahan pupuk khusus petani itu akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan petani di seluruh Indonesia.