MAGELANG - Ganjar Pranowo mengaku kerap kali mendapat keluhan petani soal sulitnya mendapatkan pupuk subsidi.
Capres 2024 nomor urut 3 itu pun siap menambah kuota pupuk buat petani di seluruh Indonesia.
"Saya keliling di daerah-daerah dan bertemu dengan banyak petani. Mereka mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk. Ya solusinya harus ditambah," kata Ganjar saat berdialog dengan petani di Desa Sumberarum, Kecamatan Tempuran, Magelang, Minggu (17/12/2023).
Menurutnya pupuk adalah komponen penting dalam produksi pertanian.
Penambahan pupuk khusus petani itu akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan petani di seluruh Indonesia.