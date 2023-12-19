Wall Street Ditutup Melesat, Perpanjang Reli Ekspektasi Penurunan Suku Bunga The Fed

JAKARTA - Bursa saham AS atau Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Senin (18/12/2023) waktu setempat.

Hal itu karena pelaku pasar menganalisis ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve yang semakin meningkat di tahun mendatang dan menantikan data ekonomi penting dalam seminggu.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) bertahan stabil di 37,306.02, S&P 500 (.SPX) naik 21,37 poin, atau 0,45%, menjadi 4,740.56 dan Nasdaq Composite (.IXIC) bertambah 90,89 poin, atau 0,61%, menjadi 14,904.81.

Reli yang luas namun moderat mendorong S&P 500 dan Nasdaq memperoleh keuntungan yang solid, sementara Dow Jones berakhir stagnan.

“Pasar sedang menuju ke arah The Fed yang mulai menurunkan suku bunganya tahun depan,” kata Tom Hainlin, ahli strategi investasi nasional di US Bank Wealth Management di Minneapolis. "Data, apakah itu inflasi, belanja konsumen atau pasar tenaga kerja, tidak memburuk terlalu cepat atau berjalan terlalu panas, sehingga skenario Goldilocks terus berjalan," katanya