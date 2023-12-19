Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Ditutup Melesat, Perpanjang Reli Ekspektasi Penurunan Suku Bunga The Fed

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |07:46 WIB
Wall Street Ditutup Melesat, Perpanjang Reli Ekspektasi Penurunan Suku Bunga The Fed
Wall street menguat hari ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Bursa saham AS atau Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Senin (18/12/2023) waktu setempat.

Hal itu karena pelaku pasar menganalisis ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve yang semakin meningkat di tahun mendatang dan menantikan data ekonomi penting dalam seminggu.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) bertahan stabil di 37,306.02, S&P 500 (.SPX) naik 21,37 poin, atau 0,45%, menjadi 4,740.56 dan Nasdaq Composite (.IXIC) bertambah 90,89 poin, atau 0,61%, menjadi 14,904.81.

Reli yang luas namun moderat mendorong S&P 500 dan Nasdaq memperoleh keuntungan yang solid, sementara Dow Jones berakhir stagnan.

“Pasar sedang menuju ke arah The Fed yang mulai menurunkan suku bunganya tahun depan,” kata Tom Hainlin, ahli strategi investasi nasional di US Bank Wealth Management di Minneapolis. "Data, apakah itu inflasi, belanja konsumen atau pasar tenaga kerja, tidak memburuk terlalu cepat atau berjalan terlalu panas, sehingga skenario Goldilocks terus berjalan," katanya

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/278/3086633/wall-street-dibayangi-sentimen-laporan-keuangan-nvidia-berikut-analisisnya-2zEoMA2viy.jpg
Wall Street Dibayangi Sentimen Laporan Keuangan Nvidia, Berikut Analisisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/278/3069912/wall-street-terkapar-usai-iran-serang-israel-pakai-rudal-vEjiVXw8Eu.jpg
Wall Street Terkapar Usai Iran Serang Israel Pakai Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/278/3066811/wall-street-ditutup-naik-jelang-serangkaian-sinyal-the-fed-B7n7EqW5HQ.jpg
Wall Street Ditutup Naik Jelang Serangkaian Sinyal The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/278/3065748/wall-street-ditutup-melonjak-di-tengah-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-0Rg0qES0BL.jpg
Wall Street Ditutup Melonjak di Tengah Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/278/3065281/wall-street-melonjak-seiring-naiknya-sektor-teknologi-aCrdFdA6i7.jpg
Wall Street Melonjak Seiring Naiknya Sektor Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/278/3064773/the-fed-pangkas-suku-bunga-0-5-pasar-saham-as-melemah-QA3WiHSFh6.jpg
The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5%, Pasar Saham AS Melemah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement