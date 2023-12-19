Bahas Tips Bangun RI Lebih Baik, Caleg Perindo: Pilih Pak Ganjar-Mahfud!

JAKARTA - Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan DPP Partai Perindo/Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Utara Efrain Yerry Tawalujan memberikan tips untuk bisa bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik ke depannya.

"Saya kira tipsnya sederhana yang pertama, kita tetap optimis bahwa masa depan Indonesia akan lebih baik dan tentu saja masa depan Indonesia akan lebih baik jika kita tidak salah pilih dan memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud tentu saja ya untuk presiden dan wakil presiden kita," katanya dalam Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia yang disaksikan dari Youtube Perum Perindo, Selasa (19/12/2023).

Selain itu, Efrain mengimbau masyarakat utamanya kaum milenial untuk dapat meningkatkan kemampuan diri sendiri serta berpikir panjang mengenai krisis besar apa yang akan terjadi baik secara nasional maupun global.

"Sehingga kita sendiri dapat mempersiapkan diri, contoh kecil misalnya kalau terjadi krisis pangan maka tentu kita akan siap kalau sekarang bisanya makan nasi tiga kali sehari tetapi karena kita tahu nanti akan ada krisis pangan, siapapun jadi presidennya, tetap krisis pangan itu tidak akan 100% teratasi karena ini kan sudah masalah Global jadi lebih baik ada diversifikasi pangan dalam arti kita harus bisa untuk makan jangan hanya satu menu saja jangan hanya nasi aja terus tapi bisa variatif makannya supaya nanti terbiasa kalau krisis itu benar-benar datang kita sudah terbiasa kok sudah siap seperti itu," paparnya.

Dalam kesempatan itu, Efrain juga memuji pasangan Capres dan Cawapres Ganjar-Mahfud yang menurutnya sudah merencanakan bagaimana jalan keluar Indonesia untuk krisis pangan ke depan apabila terpilih pada Pemilu 2024 mendatang.