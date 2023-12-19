MNC Asset Management Beri Tips Liburan Akhir Tahun Tanpa Kantong Jebol

JAKARTA – MNC Asset Management memberikan tips liburan akhir tahun tanpa kantong jebol. Akhir tahun 2023 kini sudah di depan mata, seperti sebuah kebiasaan akhir tahun merupakan waktu yang tepat untuk sekedar melepas lelah setelah 1 tahun bekerja mengumpulkan pundi-pundi uang.

Merencanakan liburan memang salah satu hal yang rumit, mulai dari menentukan tujuan tempat liburan, barang-barang yang akan dibawa, sampai dengan mengalokasikan dana liburannya. Bagi mayoritas orang khususnya anak-anak muda yang selalu aktif liburan juga sebagai penghargaan ke diri sendiri atas hasil kerja kerasnya.

Tapi terkadang rencana liburan terbentur oleh persiapan bujet atau dananya, oleh karena itu persiapan dana liburan harus direncanakan secara matang dari jauh-jauh hari agar tidak membuat kantong jebol.

Saat ini banyak pilihan instrumen tempat untuk mengumpulkan maupun mengembangkan dana, seperti tabungan dan investasi. Salah satu instrumen investasi yang saat ini sedang digandrungi oleh masyarakat adalah reksa dana, seperti data yang dipaparkan oleh KSEI pada bulan November 2023, jumlah dana kelolaan reksa naik 16,65% secara year to date.

“Liburan memang bagi sebagian anak-anak muda menjadi sebuah keharusan, tapi biasanya para anak-anak muda ini tak jarang terbentur masalah bujet, karena kurangnya persiapan dalam mengumpulkan dananya,” ujar Zulfi Anfan selaku Head Marketing Communication MNC Asset Management, pada Selasa (19/12/2023).

Reksa dana bisa bisa menjadi pilihan bagi masyarakat yang sedang merencanakan liburannya, karena sangat mudah dilakukan dengan indikasi return yang menarik.