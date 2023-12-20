Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Anjlok, Saham Wismilak Inti Makmur (WIIM) Dipantau BEI

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |08:42 WIB
Anjlok, Saham Wismilak Inti Makmur (WIIM) Dipantau BEI
Saham Wismilak Makmur Anjlok. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) memasukkan saham PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM) dalam radar pantauan. Hal ini karena terjadi penurunan harga saham di luar kebiasaan atau Unusual Market Activity (UMA).

Diketahui WIIM, emiten pembuatan filter rokok biasa / mild dan melakukan investasi pada perusahaan lain dengan kegiatan usaha serupa dengan Perusahaan ini turun 38,42% dalam sepekan terakhir. Pada perdagangan Selasa (19/12/2023), saham WIIM juga melemah 17,71% di level 1.835.

"Dengan ini kami menginformasikan bahwa telah terjadi penurunan harga saham WIIM yang di luar kebiasaan (Unusual Market Activity)," tulis surat yang ditandatangani Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A.

Pengumuman UMA tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

Informasi terakhir mengenai WIIM adalah informasi tanggal 4 Desember 2023 yang dipublikasikan melalui website BEI tentang laporan pengalihan kembali saham hasil buy back.

1 2
