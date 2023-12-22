JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari nomor urut 3, Mahfud MD menyampaikan pembahasan mengenai diplomasi Indonesia.
Hal ini berkaitan dengan strategi pemanfaatan perjanjian bagi perdagangan Indonesia.
Mahfud mengatakan, salah satu strateginya untuk memanfaatkan perjanjian-perjanjian yang sudah ada untuk meningkatkan perdagangan di Indonesia adalah dengan melakukan diplomasi ekonomi.
Ini juga sebagai sarana untuk mengoptimalisasi kerja sama dengan negara lain.
“Mengutamakan diplomasi ekonomi. Optimalkan diplomasi ekonomi dengan negara lain," kata Mahfud dikutip Okezone dari tayangan YouTube iNews, Jumat (22/12/2023).
Kemudian, Mahfud juga menambahkan bahwa duta besar di luar negeri adalah duta ekonomi untuk Indonesia.