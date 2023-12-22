Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mahfud MD: Utamakan Diplomasi Ekonomi

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |21:07 WIB
Mahfud MD: Utamakan Diplomasi Ekonomi
Mahfud MD dalam Debat Cawapres. (Foto: YouTube)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari nomor urut 3, Mahfud MD menyampaikan pembahasan mengenai diplomasi Indonesia.

Hal ini berkaitan dengan strategi pemanfaatan perjanjian bagi perdagangan Indonesia.

 BACA JUGA:

Mahfud mengatakan, salah satu strateginya untuk memanfaatkan perjanjian-perjanjian yang sudah ada untuk meningkatkan perdagangan di Indonesia adalah dengan melakukan diplomasi ekonomi.

Ini juga sebagai sarana untuk mengoptimalisasi kerja sama dengan negara lain.

 BACA JUGA:

“Mengutamakan diplomasi ekonomi. Optimalkan diplomasi ekonomi dengan negara lain," kata Mahfud dikutip Okezone dari tayangan YouTube iNews, Jumat (22/12/2023).

Kemudian, Mahfud juga menambahkan bahwa duta besar di luar negeri adalah duta ekonomi untuk Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
