Gibran Ingin Naikkan Rasio Pajak Jadi 23%, Mahfud MD: Tidak Masuk Akal

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengomentari rencana kenaikan rasio pajak hingga 23% yang tercantum dalam visi misi Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, angka ini tidak masuk akal.

"Dalam visi dan misi anda, disebut kalau rasio pajak (tax ratio) dinaikkan menjadi 23%, dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal," ungkap Mahfud dalam Debat Cawapres di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).

Karena, dia menyebutkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 10%, padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6%.

"Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu, naiknya ekonomi bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang insentif pajak saja orang nggak ngambil," tambah Mahfud.

Dia pun meminta Gibran untuk membedakan antara penerimaan pajak dan tax ratio.