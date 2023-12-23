Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Besaran dan Manfaat Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |21:07 WIB
Segini Besaran dan Manfaat Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia
Pekerja Migran Indonesia. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pekerja Migran kini mendapat manfaat baru dari jaminan sosial yang mereka miliki. Pekerja migran sendiri adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja diluar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Dalam Permenaker Nomor 4 Tahun 2023, diatur mengenai tujuh tambahan manfaat baru dalam jaminan sosial untuk Pekerja Migran Indonesia,” tulis Kementerian Tenaga Kerja RI dalam laman Instagram resminya, Sabtu (23/12/2023).

Pekerja migran Indonesia seringkali mendapatkan perlakuan buruk di negara tempat mereka bekerja. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan jaminan sosial untuk mereka. Kini, manfaat jaminan sosial tersebut telah ditambahkan.

Mengutip dari laman instagram @kemnaker berikut 7 tambahan manfaat baru jaminan sosial pekerja migran indonesia:

Penggantian biaya perawatan dan pengobatan di negara tujuan penempatan akibat kecelakaan kerja. Mendapatkan maksimal hingga Rp50 juta.

Homecare dengan paling lama 1 tahun. Mendapatkan maksimal hingga Rp20 juta.

Penggantian alat bantu dengar dengan harga maksimal hingga Rp2,5 juta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3191931/bsu-xrFw_large.jpg
Kado Manis untuk Pekerja: BSU Rp600.000 Cair
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/622/3191934/wfa-Wk9c_large.jpg
Pekerja Swasta WFA 29-31 Desember 2025, Ini Ketentuannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190937/menaker_soal_wfa_pekerja-jqPp_large.jpg
Menaker Ungkap Alasan Imbau Pegawai Swasta WFA 29-31 Desember 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190856/shinta-OJza_large.jpg
Pegawai Diimbau WFA 29-31 Desember 2025, Pengusaha: Jangan Ganggu Jalannya Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190648/menaker-DlhV_large.png
Menaker Imbau Pegawai Swasta WFA 29-31 Desember 2025, Gaji Jangan Dipotong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181148/uu_ketenagakerjaan-MIOw_large.jpg
UU Ketenagakerjaan Baru, Skema PHK dan Pengupahan Bakal Diubah 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement