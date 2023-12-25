ITSS Buka Suara soal Ledakan Tungku Smelter Morowali yang Telan Korban

JAKARTA – Viral tragedi kecelakaan kerja di pabrik pengolahan nikel milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Kawasan Industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah. Di lokasi tersebut, tungku smelter ITTS meledak.

ITSS merupakan salah satu tenant yang beroperasi di Kawasan IMIP. Untuk insiden itu, manajemen IMIP membentuk tim dalam penanganan dampak kecelakaan tersebut.

BACA JUGA: Ledakan Tungku Smelter ITSS Morowali Dinilai Darurat Audit Keselamatan Kerja

‘’Manajemen PT IMIP juga telah menanggung seluruh biaya perawatan dan perawatan korban pasca kecelakaan, termasuk kenyamanan emosional kepada keluarga korban dan anlisis kecelakaan,’’ jelas Media Relations Head PT IMIP, Dedy Kurniawan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (24/12/2023).

Perkembangan hingga pukul 15.00 WITA, situasi di lokasi sudah terkendali. Jumlah korban yang meninggal terkonfirmasi 13 orang, terdiri dari 5 pekerja asal Tiongkok dan 8 dari Indonesia. Sementara itu ada 39 orang luka-luka dan telah mendapatkan perawatan.

Korban yang terluka pada umumnya karena terkena uap panas.