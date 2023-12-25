Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Puncak Arus Mudik Natal 2023, Ini Lokasi yang Alami Kepadatan

Heri Purnomo , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |19:33 WIB
Puncak Arus Mudik Natal 2023, Ini Lokasi yang Alami Kepadatan
Puncak arus Nataru 2023-2024. (Foto: MPI)
JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa masyarakat yang melakukan pergerakan di Hari Natal 2023, Senin (25/12/2023) mengalami menurunan.

Di mana penurunan itu terjadi dibandingkan 2 hari sebelumnya yakni pada 23-24 Desember 2023 yang memang merupakan puncak dari arus mudik Natal 2023.

"Relatif landai hari ini menurun dibandingkan kemarin puncaknya memang tanggal 23-24 Desember," kata Menhub dalam konferensi pers di Kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (25/12/2023).

Menhub mengatakan kepadatan hari ini hanya terjadi di daerah tempat wisata seperti Dieng, Puncak dan Losari.

Ia mengatakan untuk titik-titik tempat wisata agar tidak terjadi kepadatan yang tinggi, ia meminta kepada Korlantas Polri untuk dapat mengantisipasi dengan berbagai rekayasa lalu lintas.

Sementara sejumlah titik yang diprediksi alami kepadatan seperti tahun sebelumnya yakni Merak, Cipali Ketapang, hingga Gilimanuk saat ini masih terpantau lancar.

