Rencana Diakuisisi BTPN, Oto Multiartha Laporkan Peringkat Obligasi

JAKARTA - PT Oto Multiartha (OTMA) melaporkan hasil Pemeringkatan karena terdapat fakta material. Adapun perseroan melampirkan tiga salinan sertifikat pemeringkatan Pefindo yang diterima pada 21 Desember 2023.

Berdasarkan keterbukaan informasi BEI, Selasa (26/12/2023), hasil pemeringkatan efek terdiri dari tiga jenis obligasi dengan periode rating yang berbeda.

Rinciannya sebagai berikut, Obligasi III Oto Multiartha Tahun 2019 Seri C jumlah pokok Rp480.000.000.000 tanggal jatuh tempo efek 26 April 2024 dengan peringkat idAA+., Obligasi Berkelanjutan I Oto Multiartha Tahap I Tahun 2023 Seri A jumlah pokok Rp315.000.000.000 tanggal jatuh tempo efek 7 Juli 2026 dengan peringkat idAA+ dan Obligasi Berkelanjutan I Oto Multiartha Tahap I Tahun 2023 Seri B jumlah pokok Rp185.000.000.000 dengan peringkat idAA+ tanggal jatuh tempo efek 7 Juli 2028.

"Penyebab Perubahan : Adanya proses Pemantauan Khusus (Special Review) pemeringkatan atas Perusahaan, Obligasi berkelanjutan, dan Obligasi," tulis manajemen Oto Multiartha.

Untuk hasil pemantauan khusus pemeringkatan Oto Multiartha dan Obligasi Oto Multiartha adalah sebagai berikut.