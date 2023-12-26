Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Rencana Diakuisisi BTPN, Oto Multiartha Laporkan Peringkat Obligasi

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |22:00 WIB
Rencana Diakuisisi BTPN, Oto Multiartha Laporkan Peringkat Obligasi
Oto Multiartha bakal diakuisisi BTPN. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Oto Multiartha (OTMA) melaporkan hasil Pemeringkatan karena terdapat fakta material. Adapun perseroan melampirkan tiga salinan sertifikat pemeringkatan Pefindo yang diterima pada 21 Desember 2023.

Berdasarkan keterbukaan informasi BEI, Selasa (26/12/2023), hasil pemeringkatan efek terdiri dari tiga jenis obligasi dengan periode rating yang berbeda.

 BACA JUGA:

Rinciannya sebagai berikut, Obligasi III Oto Multiartha Tahun 2019 Seri C jumlah pokok Rp480.000.000.000 tanggal jatuh tempo efek 26 April 2024 dengan peringkat idAA+., Obligasi Berkelanjutan I Oto Multiartha Tahap I Tahun 2023 Seri A jumlah pokok Rp315.000.000.000 tanggal jatuh tempo efek 7 Juli 2026 dengan peringkat idAA+ dan Obligasi Berkelanjutan I Oto Multiartha Tahap I Tahun 2023 Seri B jumlah pokok Rp185.000.000.000 dengan peringkat idAA+ tanggal jatuh tempo efek 7 Juli 2028.

"Penyebab Perubahan : Adanya proses Pemantauan Khusus (Special Review) pemeringkatan atas Perusahaan, Obligasi berkelanjutan, dan Obligasi," tulis manajemen Oto Multiartha.

 BACA JUGA:

Untuk hasil pemantauan khusus pemeringkatan Oto Multiartha dan Obligasi Oto Multiartha adalah sebagai berikut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement