Jaga Lingkungan, Kebun Hutan Perlu Dilakukan Massal di Jawa

JAKARTA - Pembuatan plot kebun hutan secara massal diperlukan untuk menjaga lingkungan. Fenomena musim panas dan kering yang panjang di tahun 2022-2023 perlu ditanggapi dengan aksi nyata.

Rimbawan Ahli dan Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) Transtoto Handadhari, mengatakan suhu panas tersebut juga terjadi di wilayah penghasil terbesar kayu jati di Cepu, Blora, Jawa Tengah, dan terjadi juga di hampir semua lokasi.

Caleg DPR-RI dari Partai Perindo untuk Dapil Jateng III Blora Raya ini mengatakan, dampak pengapnya udara juga terasa sampai di daerah perbukitan wisata di Omah Elabu, Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta yang aslinya sangat sejuk.

Musim hujan yg telah datang menggantikan musim panas dan kekeringan yang panjang dan ditandai dengan banyaknya kebakaran semak, hutan jati dan lahan khususnya di Jawa membawa dampak temperatur bumi yang tinggi.

BACA JUGA: Dampak El Nino ke Pasokan Listrik Tanah Air

"Ini juga bukan efek pemanasan global, atau karena kebijakan KHDPK yang konon khusus itu, yang banyak mengurangi hutan lindung. Tetapi adalah fenomena alam yang memang sulit dilawan," kata Transtoto yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama Perum Perhutani, Sabtu (30/12/2023).

Hamparan lahan ribuan hektar di daerah Cepu, Sambong, Cabak sampai Jepon, bahkan di sekitar areal wisata Bukit Serut nampak menyolok. Bahkan di sekitar Desa Karang Boyo tanah-tanah kering sangat luas mendorong suhu yang tinggi.