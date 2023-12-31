Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Dana Rights Issue Capai Rp51,4 Triliun pada 2023

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |17:36 WIB
Dana <i>Rights Issue</i> Capai Rp51,4 Triliun pada 2023
Dana rights issue capai Rp51,4 triliun pada 2023. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Dana penambahan modal dengan skema Rights Issue di Bursa Efek Indonesia (BEI) menembus Rp51,4 triliun sepanjang 2023.

BEI mencatat jumlah tersebut dilakukan oleh 28 perusahaan publik dengan berbagai macam tujuan.

 BACA JUGA:

“Per tanggal 29 Desember 2023 telah terdapat 28 perusahaan tercatat yang telah menerbitkan right issue dengan total nilai Rp51,4 triliun,” kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna kepada wartawan, dikuti Minggu (31/12/2023).

Aksi korporasi ini diproyeksikan masih akan berlanjut pada awal 2024. Pasalnya, terdapat emiten yang masih antre untuk menerbitkan saham baru.

 BACA JUGA:

Nyoman menerangkan pihaknya mengantongi 24 perusahaan tercatat yang masuk dalam pipeline penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement