Dana Rights Issue Capai Rp51,4 Triliun pada 2023

JAKARTA - Dana penambahan modal dengan skema Rights Issue di Bursa Efek Indonesia (BEI) menembus Rp51,4 triliun sepanjang 2023.

BEI mencatat jumlah tersebut dilakukan oleh 28 perusahaan publik dengan berbagai macam tujuan.

“Per tanggal 29 Desember 2023 telah terdapat 28 perusahaan tercatat yang telah menerbitkan right issue dengan total nilai Rp51,4 triliun,” kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna kepada wartawan, dikuti Minggu (31/12/2023).

Aksi korporasi ini diproyeksikan masih akan berlanjut pada awal 2024. Pasalnya, terdapat emiten yang masih antre untuk menerbitkan saham baru.

Nyoman menerangkan pihaknya mengantongi 24 perusahaan tercatat yang masuk dalam pipeline penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).