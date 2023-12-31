Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini 5 Hak Pekerja Perempuan yang Sedang Hamil, Ada Sanksi Jika Perusahaan Tak Penuhi!

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |22:02 WIB
Ini 5 Hak Pekerja Perempuan yang Sedang Hamil, Ada Sanksi Jika Perusahaan Tak Penuhi!
Hak Pekerja Perempuan Ketika Hamil. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Perlindungan ketika hamil adalah salah satu hak para pekerja perempuan. Hak tersebut telah diatur dalam Undang-Undang. Apabila melanggar, maka pengusaha tersebut akan mendapatkan sanksi hingga denda Rp100 juta

“Peraturan perundangan ketenagakerjaan telah mengatur perlindungan dan hak bagi pekerja perempuan yang menjalani kehamilan,” tulis akun Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker) pada laman Instagram resminya, dikutip Minggu (31/12/2023).

Perlindungan dan hak pekerja perempuan ketika hamil telah diatur dalam Undang-Undang Nomor UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Mengutip dari Instagram @kemnaker berikut hak-hak para pekerja perempuan ketika hamil:

1. Larangan Bagi Pekerja Perempuan Ketika Hamil

Para pekerja perempuan yang sedang hamil dilarang untuk bekerja pada shift malam, yaitu pukul 23.00 - 07.00 WIB.

2. Hak Bagi Pekerja Perempuan Ketika Hamil

 

Apabila terdapat pekerja perempuan yang sedang hamil, mereka berhak untuk mendapatkan istirahat atau cuti selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Hal ini disesuaikan dengan saran dari dokter kandungan atau bidan yang menangani.

3. Hak Bagi Pekerja Perempuan Apabila Keguguran

Jika ada pekerja perempuan yang sedang hamil namun mengalami keguguran, maka berhak mendapatkan waktu istirahat atau cuti selama 1,5 bulan. Hal ini disesuaikan dengan saran dari dokter kandungan atau bidan yang menangani.

