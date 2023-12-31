Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Penumpang PO Bus Rosalia Indah Kehilangan Barang

Meliana Tesa , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |06:36 WIB
5 Fakta Penumpang PO Bus Rosalia Indah Kehilangan Barang
PO Bus Rosalia Indah minta maaf (Foto: Instagram Laksanabus)
A
A
A

JAKARTA - Perusahaan Otobus (PO Bus) Rosalia Indah sempat jadi perbincangan hangat netizen di media sosial khususnya di platform twitter/X. Pasalnya, salah satu penumpang yang kehilangan barangnya di dalam bus tersebut menjadi trending topik.

Berikut okezone telah merangkum mengenai fakta penumpang Rosalia Indah yang kehilangan barang hingga manajemen buka suara terkait hal tersebut, Minggu (31/12/2023).

1. Cuitan Pengguna

Penumpang Bus Rosalia Indah menceritakan musibah yang menimpa dirinya di platform X, akun X @widiano mengaku kehilangan barang berharganya berupa perangkat tablet.

Dirinya berusaha menghubungi pihak customer service PO bus, namun bukannya mendapatkan bantuan, ia malah mendapat respon yang tidak puas.

“Kesel banget telpon CS nya bukannya dengerin, terus ngecek, langsung jawab kehilangan bukan tanggung jawab kami. Hah??????," lanjutnya.

2. Respon Pihak Rosalia Indah

Perusahaan jasa bus PT Rosalia Indah Transport mengeluarkan press release melalui laman twitter resmi mereka. Mereka meminta maaf kepada korban dan pelanggan lainnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan.

“PT Rosalia Indah Transport meminta maaf atas kejadian yang menimpa penumpang setia kami dan akan berkomitmen untuk menyelesaikan proses investigasi,” tulis tulis akun Twitter @Rosalia_Ind.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167768/anggaran_pu_di_2026-Ambw_large.jpg
Kementerian PU Dapat Anggaran Rp118,5 Triliun di 2026, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163592/asdp-TzVy_large.jpg
HUT ke-80 RI, Kini Ada Jalur Penyeberangan Gorontalo-Sulawesi Tengah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/320/3159535/transjakarta-icxF_large.jpg
Kemenhub Integrasikan Tiket Transportasi Umum, Sekali Tap Bisa Naik Bus hingga Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/320/3154364/menhub-ajlR_large.jpg
Anggaran Kemenhub 2026 Turun Jadi Rp24,4 Triliun, Fokus Tetap Percepat Infrastruktur Transportasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/320/3152824/kapal-gvSn_large.jpg
KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam, Muatan Truk ODOL Disorot 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/320/3152142/kemenhub_soal_truk_demo-PKsu_large.jpg
Sopir Truk Demo ODOL, Kemenhub Singgung Insentif hingga Perlindungan Pengemudi 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement