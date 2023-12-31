5 Fakta Penumpang PO Bus Rosalia Indah Kehilangan Barang

JAKARTA - Perusahaan Otobus (PO Bus) Rosalia Indah sempat jadi perbincangan hangat netizen di media sosial khususnya di platform twitter/X. Pasalnya, salah satu penumpang yang kehilangan barangnya di dalam bus tersebut menjadi trending topik.

Berikut okezone telah merangkum mengenai fakta penumpang Rosalia Indah yang kehilangan barang hingga manajemen buka suara terkait hal tersebut, Minggu (31/12/2023).

1. Cuitan Pengguna

Penumpang Bus Rosalia Indah menceritakan musibah yang menimpa dirinya di platform X, akun X @widiano mengaku kehilangan barang berharganya berupa perangkat tablet.

Dirinya berusaha menghubungi pihak customer service PO bus, namun bukannya mendapatkan bantuan, ia malah mendapat respon yang tidak puas.

“Kesel banget telpon CS nya bukannya dengerin, terus ngecek, langsung jawab kehilangan bukan tanggung jawab kami. Hah??????," lanjutnya.

2. Respon Pihak Rosalia Indah

Perusahaan jasa bus PT Rosalia Indah Transport mengeluarkan press release melalui laman twitter resmi mereka. Mereka meminta maaf kepada korban dan pelanggan lainnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan.

“PT Rosalia Indah Transport meminta maaf atas kejadian yang menimpa penumpang setia kami dan akan berkomitmen untuk menyelesaikan proses investigasi,” tulis tulis akun Twitter @Rosalia_Ind.