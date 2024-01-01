Berapa Harga Jual Uang Kertas Rp100 Bergambar Pinisi? Cek di Sini

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) telah mencabut edaran uang kertas Rp100 bergambar pinisi emisi 1992 sejak tahun 2006.

Namun uang kertas Rp100 bergambar pinisi ini menarik perhatian masyarakat, terutama para kolektor.

Pada salah satu toko online yang berwarna hijau, uang Rp100 gambar pinisi dijual dengan harga berkisar Rp3.000 per lembar. Sedangkan toko lainnya menjual uang ini dengan harga Rp10.000 per lembar.

Selain itu, di toko online berwarna oren juga menjual uang Rp100 emisi 1992 ini masih relatif murah dan terjangkau. Harganya berkisar dari Rp795 - Rp10.000 per lembar. Adapula online shop yang menjual paketan sejumlah 100 lembar dengan kisaran harga Rp195 ribu - Rp250 ribu per paket (100 lembar).

Namun, ada pula penjual yang menjual uang kertas Rp100 gambar pinisi dengan harga yang cukup fantastis. Masih di e-commerce yang sama, sebuah toko online menjual dengan harga Rp10 juta per 100 lembar. Selain itu, ada juga yang menjual uang kertas Rp100 gambar pinisi dengan harga Rp3,05 juta per lembarnya.