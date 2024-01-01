Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapa Harga Jual Uang Kertas Rp100 Bergambar Pinisi? Cek di Sini

Meliana Tesa , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |04:01 WIB
Berapa Harga Jual Uang Kertas Rp100 Bergambar Pinisi? Cek di Sini
Uang Rp100 gambar pinisi. (Foto: BI)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) telah mencabut edaran uang kertas Rp100 bergambar pinisi emisi 1992 sejak tahun 2006. 

Namun uang kertas Rp100 bergambar pinisi ini menarik perhatian masyarakat, terutama para kolektor.

 BACA JUGA:

Pada salah satu toko online yang berwarna hijau, uang Rp100 gambar pinisi dijual dengan harga berkisar Rp3.000 per lembar. Sedangkan toko lainnya menjual uang ini dengan harga Rp10.000 per lembar.

Selain itu, di toko online berwarna oren juga menjual uang Rp100 emisi 1992 ini masih relatif murah dan terjangkau. Harganya berkisar dari Rp795 - Rp10.000 per lembar. Adapula online shop yang menjual paketan sejumlah 100 lembar dengan kisaran harga Rp195 ribu - Rp250 ribu per paket (100 lembar).

 BACA JUGA:

Namun, ada pula penjual yang menjual uang kertas Rp100 gambar pinisi dengan harga yang cukup fantastis. Masih di e-commerce yang sama, sebuah toko online menjual dengan harga Rp10 juta per 100 lembar. Selain itu, ada juga yang menjual uang kertas Rp100 gambar pinisi dengan harga Rp3,05 juta per lembarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement