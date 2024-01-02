Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Nikmati Cashback Rp10 Ribu dari MotionPay Beli Paket Data OMG Telkomsel!

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |15:46 WIB
Nikmati <i>Cashback</i> Rp10 Ribu dari MotionPay Beli Paket Data OMG Telkomsel!
Nikmati Cashback Rp10 Ribu dari MotionPay Beli Paket OMG Telkomsel (Foto: MotionPay)
A
A
A

JAKARTA - Di dalam aktivitas sehari-hari, internet memiliki peran yang penting bagi masyarakat. Internet tidak hanya dibutuhkan untuk berkomunikasi saja, tetapi juga untuk mendukung kegiatan bisnis, pendidikan, hingga hiburan. Dengan kebutuhan internet yang semakin meningkat, berbagai provider menawarkan bermacam-macam paket data yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan Anda.

“Kini Anda dapat membeli paket data dengan mudah, salah satunya melalui aplikasi MotionPay. Selain praktis, membeli paket data melalui MotionPay akan semakin hemat dengan adanya promo cashback untuk paket data OMG dari Telkomsel," kata Managing Director Motion Technology Jessica Tanoesoedibjo.

Anda bisa mendapatkan cashback Rp10.000 dari MotionPay dengan membeli paket data OMG Telkomsel dengan mengikuti panduan berikut ini:

1. Pada aplikasi MotionPay, buka menu “Paket Data”

2. Lakukan pembelian paket data OMG Telkomsel dengan harga lebih dari Rp50.000

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/278/3170079/mnc_digital-8t5J_large.jpg
MNC Digital (MSIN) Kantongi Persetujuan Private Placement Maksimal 10 Persen Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169456/mnc_guna-vr5Q_large.png
Unit Usaha Syariah MNC Leasing Mendapatkan Pendanaan dari Bank BPD Kalsel, Mudahkan Masyarakat yang Ingin Haji dan Umroh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167786/mnc_forum-nH0j_large.jpg
MNC Tourism (KPIG) Siap Bawa Pariwisata Indonesia ke Panggung Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167779/mnc_forum-7yH5_large.jpg
MNC Forum ke-80 Digelar, Bahas Pengembangan Bisnis Pariwisata hingga Pemanfaatan Teknologi Digital 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/622/3167087/motionpay-AVgx_large.jpg
MotionPay & KirimUang.com Resmi Diluncurkan di Bazaar Nusantara 2025, Mudahkan Pengiriman Uang dan Transaksi QRIS Cross Border
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/278/3165199/bcap-rJnA_large.jpg
BCAP Masuk FTSE Global Equity Index
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement