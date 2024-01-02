Nikmati Cashback Rp10 Ribu dari MotionPay Beli Paket Data OMG Telkomsel!

JAKARTA - Di dalam aktivitas sehari-hari, internet memiliki peran yang penting bagi masyarakat. Internet tidak hanya dibutuhkan untuk berkomunikasi saja, tetapi juga untuk mendukung kegiatan bisnis, pendidikan, hingga hiburan. Dengan kebutuhan internet yang semakin meningkat, berbagai provider menawarkan bermacam-macam paket data yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan Anda.

“Kini Anda dapat membeli paket data dengan mudah, salah satunya melalui aplikasi MotionPay. Selain praktis, membeli paket data melalui MotionPay akan semakin hemat dengan adanya promo cashback untuk paket data OMG dari Telkomsel," kata Managing Director Motion Technology Jessica Tanoesoedibjo.

Anda bisa mendapatkan cashback Rp10.000 dari MotionPay dengan membeli paket data OMG Telkomsel dengan mengikuti panduan berikut ini:

1. Pada aplikasi MotionPay, buka menu “Paket Data”

2. Lakukan pembelian paket data OMG Telkomsel dengan harga lebih dari Rp50.000