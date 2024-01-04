Begini Nasib 15 BUMN Sakit yang Dibubarkan

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih mengkaji nasib sejumlah BUMN yang ditangani oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA.

Terdapat 15 BUMN yang dinyatakan ‘sakit’ dan menjadi pasien PPA saat ini. Status 15 BUMN tersebut akan diputuskan tahun ini oleh Direktur Utama PPA M Teguh Wirahadikusumah.

Teguh memastikan apakah BUMN yang dinyatakan sebagai pasien PPA tersebut akan dibubarkan atau dapat disehatkan melalui skema restrukturisasi.

Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko mengatakan, opsi pembubaran BUMN hanya berlaku bagi perusahaan yang tidak layak secara bisnis, keuangan, dan tidak dapat berkontribusi bagi negara.