Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Begini Nasib 15 BUMN Sakit yang Dibubarkan

Meliana Tesa , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |05:34 WIB
Begini Nasib 15 BUMN Sakit yang Dibubarkan
Nasib 15 BUMN yang dibubarkan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih mengkaji nasib sejumlah BUMN yang ditangani oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA.

Terdapat 15 BUMN yang dinyatakan ‘sakit’ dan menjadi pasien PPA saat ini. Status 15 BUMN tersebut akan diputuskan tahun ini oleh Direktur Utama PPA M Teguh Wirahadikusumah.

Teguh memastikan apakah BUMN yang dinyatakan sebagai pasien PPA tersebut akan dibubarkan atau dapat disehatkan melalui skema restrukturisasi.

Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko mengatakan, opsi pembubaran BUMN hanya berlaku bagi perusahaan yang tidak layak secara bisnis, keuangan, dan tidak dapat berkontribusi bagi negara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175431/hadi-9YEs_large.jpg
Mensesneg Ungkap Nasib Kartika Wirjoatmodjo di BP BUMN: Bukan Dicopot, Sudah Berhenti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175155/bumn-VkTh_large.jpg
Bank Dunia Soroti Dominasi BUMN, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173964/bumn-Tspr_large.png
Kementerian BUMN Resmi Berubah Jadi Badan Pengaturan hingga Larangan Rangkap Jabatan Komisaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173961/ruu_bumn-qcDb_large.jpg
Tok! DPR Sahkan RUU BUMN Jadi UU pada Paripurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172480/bumn-uIn1_large.png
3 Fakta Kementerian BUMN Bakal Diubah Jadi Badan Penyelenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172208/dasco-Bdnb_large.jpg
Dasco Ungkap Kementerian BUMN Diubah Jadi Badan Penyelenggara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement