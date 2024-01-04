Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Inflasi Desember 2023 Capai 0,41% Ternyata Terendah Sepanjang Reformasi

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |12:44 WIB
Inflasi Desember 2023 Capai 0,41% Ternyata Terendah Sepanjang Reformasi
Laju Inflasi di 2023. (Foto: Okezone.com/Nurul)
JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengucap syukur atas capaian inflasi sepanjang 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi turun hingga 0,41% pada Desember 2023.

Nilai inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan 2022 dan 2021. Bahkan, lebih rendah selama reformasi.

"Kami bersyukur, data dari BPS, inflasi pada Desember (2023) menjadi 0,41% dan jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021. Bahkan terendah sepanjang reformasi," ujarnya pada pres conference Capaian Kinerja 2023, Jakarta, Kamis (4/1/2023).

Menurut Mendag, capaian tersebut terjadi karena kolaborasi antar stakeholder yang ada di Indonesia, bukan hanya Kemendag saja.

Selain itu, sesuai amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar menjaga pasokan dan kestabilan minyak goreng, Mendag klaim berhasil melaksanakannya.

Kementerian Perdagangan berhasil menyalurkan 3,26 juta ton minyak goreng yang telah disalurkan ke 34 provinsi di Indonesia.

Halaman:
1 2
