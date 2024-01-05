Bagikan 'Formula IPO SMLE', Yuk Simak Instagram Live MNC Sekuritas

JAKARTA - MNC Sekuritas bakal membagikan formula IPO SMLE dalam instagram livenya. MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas menyediakan layanan sekuritas lengkap, termasuk membantu dan mendampingi klien dalam pendanaan pasar modal, misalnya melalui Initial Public Offering (IPO).

PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk (SMLE) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan bahan kimia khusus untuk bahan baku makanan dan minuman, bahan baku perawatan diri, serta bahan baku kimia industri. SMLE akan segera listing di Bursa Efek Indonesia pada Rabu, (10/1/2023) mendatang. Adapun harga penawaran yang ditawarkan kepada masyarakat adalah Rp175 per lembar saham.

Selain saham baru, SMLE juga akan menerbitkan 232.812.500 Waran Seri I yang menyertai saham baru. Waran Seri I akan diberikan sebagai insentif bagi pemegang saham baru. Setiap pemegang 2 saham baru berhak atas 1 Waran Seri I, di mana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru SMLE dengan harga pelaksanaan sebesar Rp200,- setiap saham.