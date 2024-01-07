Orang Kaya RI Sukanto Tanoto Mengakuisisi Hotel Mewah di China

JAKARTA - Miliarder RI Sukanto Tanoto memperluas bisnis propertinya dengan mengakuisisi sebuah hotel mewah bernama Wanda Reign. Melalui Pacific Eagle Real Estate, Tanoto resmi membeli hotel mewah tersebut yang terletak di distrik tepi laut Bund, Shanghai.

Hotel bergaya art deco barat ini memiliki kamar mewah sejumlah 193 yang memancarkan kemegahan yang bersejarah di Kota Shanghai. Hotel ini dibangun pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.

BACA JUGA: Sederet Fakta Orang Kaya Baru Indonesia Hingga Wanita Paling Tajir di Tanah Air

Dengan investasi senilai 3,4 miliar yuan (sekitar USD 482,46 juta atau Rp7,391 triliun), akuisisi ini menjadikan Wanda Reign sebagai hotel bintang tujuh dan yang termahal yang pernah dibangun di Tiongkok.

BACA JUGA: Ini Daftar Orang Kaya Baru di Indonesia 2023

Dilansir dari Forbes.com, Juru bicara Pacific Eagle, bagian dari grup perusahaan Royal Golden Eagle (RGE) milik keluarga Tanoto mengatakan, pihaknya dengan ini melakukan pelestarian modal sebagai investor untuk jangka panjang.

“Sebagai investor jangka panjang, Pacific Eagle Real Estate mengakuisisi Shanghai Wanda Reign di hotel Bund untuk pelestarian modal,” tulisnya melalui email dikutip pada Minggu (7/1/2024).