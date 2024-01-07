Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengenang Kepergian Rizal Ramli dari Sri Mulyani hingga Luhut

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |05:09 WIB
Mengenang Kepergian Rizal Ramli dari Sri Mulyani hingga Luhut
Mengenang kepergian Rizal Ramli (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kepergian mantan Menteri Kemaritiman Rizal Ramli memberikan duka yang mendalam bagi masyarakat Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Dikutip dari laman Instagram resmi Sri Mulyani @smindrawati, Sri menyampaikan rasa duka yang mendalam atas kepergian mantan Menteri Kemaritiman tersebut.

“Turut berduka cita atas berpulangnya Dr. Ir. Rizal Ramli, M. A. Selamat beristirahat di sisi terbaik Allah SWT, Bapak. Semoga segala amal baik dan pengabdian Bapak untuk @kemenkeuri dan Indonesia mendapat pahala," tulis Sri, 3 Januari 2024.

Berkut fakta kepergiaan Rizal Ramli mulai dari Sri Mulyani hingga Luhut, yang telah dirangkum Okezone, Minggu (7/1/2024).

1. Hari Oeang 2019 jadi Kenangan Terakhir

Sri Mulyani menyebutkan, Hari Oeang 2019 adalah kenangan terakhirnya bertemu secara fisik dengan Rizal Ramli. Sri menambahkan bahwa hal itu terjadi sebelum Covid-19 melanda.

"Kenangan terakhir beliau secara fisik hadir di Kementerian Keuangan waktu Hari Oeang tahun 2019, persis sebelum Covid. Biasanya kalau Hari Oeang kita undang mantan-mantan Menteri Keuangan, beliau pernah menjadi Menteri Keuangan tahun 2001," kata Sri Mulyani di kediaman Rizal Ramli, Jakarta Selatan.

Halaman: 1 2
1 2
