IHSG Hari Ini Berpotensi Masih Dalam Tren Pelemahan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi koreksi wajar pada sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini masih dalam tren pelemahan di kisaran 7.291 – 7.377 pada sepanjang perdagangan hari ini, Senin (8/1/2024).

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, kesimpulan perdagangan sebelumnya, terjadi koreksi, namun masih dalam batas aman.

"Pelemahan dipimpin oleh sektor telekomunikasi, kesehatan dan teknologi. Ketiga sektor mengalami pelemahan efek bobot dari saham-saham tertentu, misalnya sektor telekomunikasi ditekan oleh TLKM, dan sektor teknologi ditekan oleh BUKA dan GOTO," tulis William dalam analisisnya.

Menurut William, koreksi setelah pengujian level all time high adalah hal yang wajar terjadi.

Ini karena adanya beberapa pelaku pasar yang melihat bahwa IHSG sudah tidak akan memiliki resistance lagi setelah tembus level 7.377 maka sebagian dari mereka melakukan profit taking.