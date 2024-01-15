Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada 140 Desa yang Belum Nikmati Listrik di 2023

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |20:00 WIB
Ada 140 Desa yang Belum Nikmati Listrik di 2023
140 desa belum nikmati listrik (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Masih ada 185.662 rumah tangga yang belum mendapatkan listrik. Sementara untuk desa yang belum menikmati listrik mencapai 140 desa.

Oleh sebab itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pihaknya menargetkan 100 persen elektrifikasi listrik bisa tercapai di 2024. Katanya, dengan mencapai target tersebut maka diharapkan seluruh penduduk dapat memiliki akses listrik pada tahun ini. Sehingga tidak ada lagi rumah penduduk yang gelap gulita pada malam hari.

"Di samping itu juga kita harus melakukan identifikasi-identifikasi kembali terkait daerah-daerah yang tidak terjangkau, yang remote, yang masih belum terlistriki ini juga akan jadi program kita di 2024," terangnya dalam konferensi pers Capaian Sektor ESDM Tahun 2023 dan Program Kerja Tahun 2024 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (15/1/2024).

Adapun realisasi rasio elektrifikasi saat ini baru mencapai 99,78 persen di 2023. "Cuma yang 0,22 persen ini yang perlu diselesaikan di 2024. Jadi itu yang akan kita lakukan terkait target elektrifikasi," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Arifin juga mengatakan realisasi konsumsi listrik per kapita tahun 2023 sebesar 1.285 kWh/kapita. Sementara untuk 2024, pemerintah menargetkan sebesar 1.408 kWh per kapita.

